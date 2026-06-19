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Суд в Нью-Дели отклонил жалобу Telegram на блокировку мессенджера в Индии

Высокий суд Дели признал законным решение властей Индии о временной блокировке Telegram в стране, отклонив жалобу мессенджера. Об этом сообщает The Economic Times. Платформа заблокирована в Индии с 16 по 22 июня из-за предполагаемой утечки экзаменационных вопросов в мессенджере.

Высокий суд Дели признал законным решение властей Индии о временной блокировке Telegram в стране, отклонив жалобу мессенджера. Об этом сообщает The Economic Times. Платформа заблокирована в Индии с 16 по 22 июня из-за предполагаемой утечки экзаменационных вопросов в мессенджере.

Представители Telegram заявляли на заседании суда, что блокировка нарушает право пользователей на свободу слова. Судья Теджас Кария постановил, что у правительства Индии были достаточные основания для временной блокировки Telegram перед Национальным квалификационным вступительным тестом (NEET) для поступления в медицинские вузы.

Экзамен планировалось провести в мае, однако его отменили из-за предполагаемого слива экзаменационных вопросов в Telegram. Повторный тест назначен на 21 июня. Ограничения в отношении мессенджера ввели в соответствии с законом об информационных технологиях, который дает правительству страны право блокировать доступ к сайтам в «интересах суверенитета и целостности Индии». Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера не решила проблему, и утечки «просто переместились в другие приложения».

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