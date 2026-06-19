Суд в Нью-Дели отклонил жалобу Telegram на блокировку мессенджера в Индии

Экзамен планировалось провести в мае, однако его отменили из-за предполагаемого слива экзаменационных вопросов в Telegram. Повторный тест назначен на 21 июня. Ограничения в отношении мессенджера ввели в соответствии с законом об информационных технологиях, который дает правительству страны право блокировать доступ к сайтам в «интересах суверенитета и целостности Индии». Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера не решила проблему, и утечки «просто переместились в другие приложения».