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При атаке БПЛА на Севастополь силы ПВО сбили два дрона

Подразделения ПВО в Севастополе отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РБК

Подразделения ПВО в Севастополе отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сбито два БПЛА в районе парка Победы и Северной стороны», — написал глава города.

Он попросил жителей соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие.

С начала июня Севастополь несколько раз подвергался атакам беспилотников. 5 июня, по данным Развожаева, за ночь и утро над городом сбили 11 БПЛА; пострадавших не было, но в Нахимовском районе обломки повредили крышу частного дома, а в Ленинском районе — окна в двух многоэтажках.

9 июня власти сообщили об отражении новой атаки: над Севастополем сбили 20 беспилотников, один из них попал в частный дом на Монастырском шоссе, после чего начался пожар; пострадал мужчина, у него осколочные ранения. В ту же ночь дрон ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», на крыше начался крупный пожар, а Развожаев заявил, что полотно оказалось практически уничтожено.

11 июня город снова атаковали дроны — за первые часы было сбито более 30 БПЛА, повреждения получили кафе и 15 домов, пострадала женщина. У нее осколочное ранение живота.

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