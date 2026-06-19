Таможня Дубая пресекла попытку контрабанды 1332 кг наркотиков

По данным ведомства, предоставленная информация помогла установить местонахождение груза и обеспечить его перехват до того, как таблетки попадут в каналы сбыта. Речь шла о тапентадоле — контролируемом обезболивающем препарате, который контрабандисты могут использовать для злоупотребления и незаконной продажи. Таможенная служба Дубая сообщила, что в отношении лиц, причастных к отправке груза, начаты юридические процедуры. Таможенная служба не назвала ни африканскую страну, ни страну происхождения, ни перевозчика, ни подозреваемых.