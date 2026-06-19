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Таможня Дубая пресекла попытку контрабанды 1332 кг наркотиков

Таможенная служба Дубая помогла предотвратить крупную партию наркотиков, предоставив властям африканской страны информацию, которая позволила перехватить около 1,332 тонны таблеток тапентадола. Партия была отправлена из Азии и перемещалась воздушным транспортом, пока сотрудники таможни не остановили ее в пункте назначения. Власти назвали этот случай крупной международной операцией по изъятию наркотических таблеток, предназначенных для нелегальных рынков.

Таможенная служба Дубая помогла предотвратить крупную партию наркотиков, предоставив властям африканской страны информацию, которая позволила перехватить около 1,332 тонны таблеток тапентадола. Партия была отправлена из Азии и перемещалась воздушным транспортом, пока сотрудники таможни не остановили ее в пункте назначения. Власти назвали этот случай крупной международной операцией по изъятию наркотических таблеток, предназначенных для нелегальных рынков. Сообщает Жэньминь Жибао.

По данным ведомства, предоставленная информация помогла установить местонахождение груза и обеспечить его перехват до того, как таблетки попадут в каналы сбыта. Речь шла о тапентадоле — контролируемом обезболивающем препарате, который контрабандисты могут использовать для злоупотребления и незаконной продажи. Таможенная служба Дубая сообщила, что в отношении лиц, причастных к отправке груза, начаты юридические процедуры. Таможенная служба не назвала ни африканскую страну, ни страну происхождения, ни перевозчика, ни подозреваемых.

Операция включала в себя работу с таможенной разведкой, анализ данных о грузе и обмен информацией между странами. Следователи изучили оперативные, коммерческие и логистические данные, чтобы выявить тревожные признаки, связанные с перемещением груза. В процессе мониторинга участвовали Департамент таможенной разведки и Специальная оперативная группа. Власти страны назначения воспользовались полученной информацией и конфисковали груз.

Таможенная служба Дубая заявила, что этот случай показал, как таможенные органы используют обмен оперативной информацией для борьбы с трансграничным незаконным оборотом наркотиков. Ведомство сотрудничает с Интерполом, Всемирной таможенной организацией и региональными координационными центрами по обмену оперативной информацией по вопросам правоприменения. Оно также поддерживает каналы сотрудничества с таможенными администрациями ряда стран. Эти сети помогают сотрудникам обмениваться предупреждениями, отслеживать подозрительные грузы и координировать действия на международном уровне.

Эта конфискация также продемонстрировала важность контроля за авиаперевозками в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сети контрабандистов часто используют сложные торговые маршруты для перемещения запрещенных товаров через несколько юрисдикций. В данном случае груз следовал из Азии в Африку, пока его не перехватили власти страны назначения. По словам представителей африканской страны, ключевую роль в конфискации сыграла информация, полученная из Дубая.

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