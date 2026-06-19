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Минобороны России сообщило об уничтожении энергообъекта в Харьковской области

Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань» уничтожили энергетический объект в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, объект использовался в интересах вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань» уничтожили энергетический объект в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, объект использовался в интересах вооруженных сил Украины.

18 июня российское Минобороны отчиталось о поражении используемого ВСУ энергообъекта в населенном пункте Ахтырка Сумской области. Кроме того, российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины. Среди них — склад горюче-смазочных материалов в Киевской области, а также нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.

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