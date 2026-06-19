Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: Иран пригласит МАГАТЭ для поиска обогащенного урана

Иран направит приглашение инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проверки своих ядерных объектов и начала поиска обогащенных материалов.

Источник: Reuters

Как передает Associated Press со ссылкой на двух осведомленных собеседников, об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на закрытом брифинге для американских законодателей.

По информации агентства, Уиткофф выступил перед руководством конгресса и членами комитетов, занимающихся вопросами национальной безопасности. Он заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не предусматривал дополнительных закрытых договоренностей. При этом, как уточняется, между Тегераном и МАГАТЭ было подготовлено отдельное письмо, содержащее приглашение для инспекторов.

AP отмечает, что данное письмо должно позволить генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси направить в Тегеран американских ядерных инспекторов. В их задачи войдет проверка объектов и установление местонахождения обогащенных материалов, которые, как предполагается, могут находиться под завалами.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который рассматривается как первый шаг к завершению вооруженного конфликта между двумя странами. Документ положил начало переговорам по финальному соглашению, включая обсуждение ядерной программы Тегерана.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить в роли посредника между США и Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше