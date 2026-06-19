Уиткофф: Иран пригласит МАГАТЭ для поиска обогащенного урана

По информации агентства, Уиткофф выступил перед руководством конгресса и членами комитетов, занимающихся вопросами национальной безопасности. Он заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не предусматривал дополнительных закрытых договоренностей. При этом, как уточняется, между Тегераном и МАГАТЭ было подготовлено отдельное письмо, содержащее приглашение для инспекторов.