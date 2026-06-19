Уиткофф: Иран пригласит МАГАТЭ для поиска обогащенного урана

Как передает Associated Press со ссылкой на двух осведомленных собеседников, об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на закрытом брифинге для американских законодателей.
По информации агентства, Уиткофф выступил перед руководством конгресса и членами комитетов, занимающихся вопросами национальной безопасности. Он заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не предусматривал дополнительных закрытых договоренностей. При этом, как уточняется, между Тегераном и МАГАТЭ было подготовлено отдельное письмо, содержащее приглашение для инспекторов.
AP отмечает, что данное письмо должно позволить генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси направить в Тегеран американских ядерных инспекторов. В их задачи войдет проверка объектов и установление местонахождения обогащенных материалов, которые, как предполагается, могут находиться под завалами.
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который рассматривается как первый шаг к завершению вооруженного конфликта между двумя странами. Документ положил начало переговорам по финальному соглашению, включая обсуждение ядерной программы Тегерана.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить в роли посредника между США и Ираном.