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Генсек ОДКБ: ситуация на границе Беларуси и Польши улучшилась

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Ситуация на границе Беларуси и Польши за последнее время улучшилась, об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.

Источник: Sputnik.by

Сегодня в Гродно проходит рабочая встреча представителей ОДКБ, Совбеза Беларуси и ГПК.

Делегация ОДКБ посетила ряд пограничных подразделений на белорусско-польском участке границы, в том числе пограничную заставу «Брузги», где после открытия польской стороной движения в конце 2025 года увеличился поток пересекающих границу.

«В ходе рабочей встречи подробно нас проинформировали о том, что происходит на той (польской — Sputnik) стороне. (…) можно с удовлетворением отметить, что какое-то потепление пошло, потому что была встреча между пограничниками Польши и Республики Беларусь в марте нынешнего года. Планируется следующая встреча на этой стороне», — заявил Масадыков.

По его словам, страны должны выстраивать добрососедские отношения. Признаки этого уже наметились между Беларусью и Польшей в части приграничного взаимодействия.

«Это уже говорит о хороших признаках. Возобновлено пересечение границ. Страна должна выстраивать добрые, доверительные взаимоотношения с соседями в первую очередь, а потом уже с остальными государствами», — сказал генеральный секретарь.

Он высказал надежду, что это все продолжится и напряженность, которая сегодня в мире существует, будет снята.

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