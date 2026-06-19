Генсек ОДКБ: ситуация на границе Беларуси и Польши улучшилась

Сегодня в Гродно проходит рабочая встреча представителей ОДКБ, Совбеза Беларуси и ГПК.
Делегация ОДКБ посетила ряд пограничных подразделений на белорусско-польском участке границы, в том числе пограничную заставу «Брузги», где после открытия польской стороной движения в конце 2025 года увеличился поток пересекающих границу.
«В ходе рабочей встречи подробно нас проинформировали о том, что происходит на той (польской — Sputnik) стороне. (…) можно с удовлетворением отметить, что какое-то потепление пошло, потому что была встреча между пограничниками Польши и Республики Беларусь в марте нынешнего года. Планируется следующая встреча на этой стороне», — заявил Масадыков.
По его словам, страны должны выстраивать добрососедские отношения. Признаки этого уже наметились между Беларусью и Польшей в части приграничного взаимодействия.
«Это уже говорит о хороших признаках. Возобновлено пересечение границ. Страна должна выстраивать добрые, доверительные взаимоотношения с соседями в первую очередь, а потом уже с остальными государствами», — сказал генеральный секретарь.
Он высказал надежду, что это все продолжится и напряженность, которая сегодня в мире существует, будет снята.