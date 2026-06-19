Генсек ОДКБ: ситуация на границе Беларуси и Польши улучшилась

«В ходе рабочей встречи подробно нас проинформировали о том, что происходит на той (польской — Sputnik) стороне. (…) можно с удовлетворением отметить, что какое-то потепление пошло, потому что была встреча между пограничниками Польши и Республики Беларусь в марте нынешнего года. Планируется следующая встреча на этой стороне», — заявил Масадыков.