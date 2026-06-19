Politico: контакт Евросовета с Москвой разозлил Мерца и Макрона

Как отмечает издание, на сторону Макрона и Мерца встали лидеры стран, наиболее радикально настроенных против России, а также представители Дании и Нидерландов. Однако остальные главы государств Евросоюза поддержали позицию Кошты.
Как выяснили журналисты, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении, что сейчас не время вести диалог с Москвой. Однако, когда этот момент настанет, по их логике, за стол переговоров должны сесть представители Берлина, Парижа и Лондона.
Такая позиция оказалась по душе далеко не всем: другие лидеры, которых, по данным источников, оказалось значительно больше, настаивали на том, что вести переговоры обязан именно Евросоюз как единая структура.
Напряжение подогревает и другая информация. Источники сообщили изданию, что главный помощник председателя Евросовета Педру Лурти за последние несколько недель дважды выходил на связь с официальными лицами в Москве. Многие европейские лидеры узнали об этих контактах только из новостей. Как отмечает Politico, это привело их в ярость.
Politico напоминает, что спор внутри ЕС тянется уже несколько месяцев. Главные вопросы: должен ли блок вообще договариваться с Москвой по ситуации на Украине и кто возглавит этот процесс. Сейчас дискуссия вспыхнула с новой силой. Триггером стало заявление президента США Дональда Трампа на саммите G7. Он пообещал, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном вновь сосредоточится на украинском конфликте.