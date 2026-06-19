Politico: контакт Евросовета с Москвой разозлил Мерца и Макрона

Politico напоминает, что спор внутри ЕС тянется уже несколько месяцев. Главные вопросы: должен ли блок вообще договариваться с Москвой по ситуации на Украине и кто возглавит этот процесс. Сейчас дискуссия вспыхнула с новой силой. Триггером стало заявление президента США Дональда Трампа на саммите G7. Он пообещал, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном вновь сосредоточится на украинском конфликте.