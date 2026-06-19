КСИР заявил о готовности к новым боевым действиям

«Если коварный враг вновь, как раньше, вознамерится выставить свои чрезмерные притязания и нарушить права иранского народа, бойцы Корпуса Стражей Исламской Революции на земле, на воде, в воздухе и на всех полях гибридной войны с большей силой, чем прежде, используя опыт многочисленных сражений, по малейшему указанию отважного и мудрого командующего готовы нанести ему гораздо более сокрушительное историческое поражение», — говорится в тексте заявления.
Согласно меморандуму, Иран берет на себя обязательство не получать ядерное оружие. Вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Для проведения переговоров по данному вопросу сторонам отведено 60 дней. Для Тегерана итогом переговоров должно стать снятие антииранских санкций.