Политолог раскрыл уловку Украины насчет переговоров с РФ

Ранее о том, что киевские власти рассчитывают на помощь президента Бразилии Луисы Инасиу Лула да Силвы в переговорах с Россией, писал портал UOL. Сообщалось, что на полях саммита G7 Зеленский инициировал встречу с бразильским лидером, в ходе которой пытался изложить свою позицию по украинскому конфликту.
По мнению политолога Константина Блохина, на сегодняшний день Украина демонстрирует неготовность к переговорам с Россией.
Если бы Киев реально хотел бы переговоров, то вот этих атак на Москву и на другие города России не было. Все эти действия демонстрируют неготовность к диалогу.
Украина отлично понимает, что Россия не будет вести переговоры, если посредниками будут европейцы. Европейские игроки объективно не могут претендовать на статус нейтральной стороны, тогда как именно беспристрастность является критически важным качеством для модератора переговорного процесса, поясняет Блохин.
В этом отношении Бразилия отлично подходит. Украинцы полагают, что если Бразилия входит в БРИКС и является партнером России в этом объединении, то вполне возможно, что с подачи Бразилии мы будем готовы к каким-то компромиссам.
Заявленная Киевом готовность к переговорам пока не находит практического подтверждения. Отсутствие компромиссной позиции позволяет рассматривать инициативы по поиску посредников скорее как тактический ход, нежели как реальный шаг к урегулированию. Как пояснил собеседник Новостей Mail, на Западе сформировалось устойчивое убеждение, что рычагом давления на Москву может стать воздействие на ее союзников и партнеров.
Они считают, что за Россией стоит Китай, значит надо повлиять на Китай, чтобы тот, в свою очередь, надавил на Россию. Сейчас решили зайти через Бразилию — это тоже уловка, дипломатический маневр.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что на саммите Большой семерки впервые увидел желание западных страны положить конец украинскому конфликту. Он также отметил, что готов помочь в достижении мира на Украине.