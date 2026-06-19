Лавров: столкновение НАТО и РФ приведет к ядерному обмену

«После вступления Финляндии в НАТО ее безопасность резко уменьшилась. Реальных преференций от этого шага она не получила, а вот серьезные проблемы приобрела. Теперь им диктует условия руководство НАТО, и они вынуждены соглашаться с ними в угоду этим псевдорекомендациям, по сути, прямому шантажу, меняя свое законодательство», — цитирует его Life.ru.