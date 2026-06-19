Патриарх Кирилл посетит Белоруссию 20—22 июня

Об этом сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).
«Как ожидается, в субботу, 20 июня, святейший владыка прибудет в Брест. 21 июня, в неделю 3-ю по Пятидесятнице, в день Собора Белорусских святых, предстоятель Русской православной церкви совершит Божественную литургию в Воскресенском соборе Бреста», — указывается в заявлении.
Вместе с этим утром 22 июня патриарх примет участие в траурном митинге, посвящённом 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».
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