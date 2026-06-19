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Патриарх Кирилл посетит Белоруссию 20—22 июня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Белоруссию с 20 по 22 июня.

Источник: RT на русском

Об этом сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

«Как ожидается, в субботу, 20 июня, святейший владыка прибудет в Брест. 21 июня, в неделю 3-ю по Пятидесятнице, в день Собора Белорусских святых, предстоятель Русской православной церкви совершит Божественную литургию в Воскресенском соборе Бреста», — указывается в заявлении.

Вместе с этим утром 22 июня патриарх примет участие в траурном митинге, посвящённом 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

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