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«Сильная Армения» оспаривает итоги парламентских выборов в КС

Оппозиционный блок «Сильная Армения», который возглавляет владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян, подал иск в Конституционный суд республики. В пятницу представители политической силы потребовали отменить итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь партии «Сильная Армения» Марианна Каграманян сообщила в соцсети, что 19 июня 2026 года заявление в суд подал Арам Вардеванян. Документ требует аннулировать результаты голосования в Национальное собрание.

«Основываясь на массовых и организованных властями нарушениях избирательного процесса, блок требует аннулировать решение ЦИК от 14 июня 2026 года “О результатах выборов в Национальное собрание 7 июня 2026 года”, признать результаты выборов недействительными и назначить второй тур голосования», — добавила она.

Согласно финальным данным Центризбиркома, опубликованным 14 июня, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила более 49,7% голосов. Такой показатель позволяет ей в одиночку сформировать новое правительство. Блок «Сильная Армения» набрал около 23,3%, а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — более 9,9%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер, остановившись на отметке 3,9%.

Днем ранее Пашинян категорически отверг возможность проведения повторных выборов в стране. Так он ответил на обвинения оппозиции в фальсификациях. «Конечно, нет. Мы не собираемся проводить новые выборы», — заявил премьер журналистам.

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