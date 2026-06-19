«Сильная Армения» оспаривает итоги парламентских выборов в КС

Согласно финальным данным Центризбиркома, опубликованным 14 июня, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила более 49,7% голосов. Такой показатель позволяет ей в одиночку сформировать новое правительство. Блок «Сильная Армения» набрал около 23,3%, а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — более 9,9%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер, остановившись на отметке 3,9%.