Президенты Казахстана и Черногории провели переговоры в узком составе

«Господин президент, я очень рад Вашему официальному визиту в Казахстан. Мы придаем особое значение первому в истории визиту главы государства Черногории. Мы рассматриваем этот визит как очень важное событие для нашей страны. Уверен, что результаты наших переговоров придадут новый импульс двусторонним отношениям. Наши соотечественники хорошо знают Черногорию. Многие наши граждане ежегодно отдыхают в Вашей стране и возвращаются с хорошими впечатлениями. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с 20-летием независимости Вашей страны. За эти годы мы установили хорошие отношения. Думаю, необходимо наполнить наше взаимодействие новым содержанием, для этого нет никаких препятствий. Состав сопровождающей Вас деловой делегации весьма солидный. Это демонстрирует Ваше намерение укреплять масштабные экономические и деловые связи», — заявил Токаев.