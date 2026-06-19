Промышленный и рекреационный потенциал

Сегодня Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента посетили Барабинский район.
Губернатор Андрей Травников, спикер Заксобрания Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента, депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Игнатов побывали на промышленных предприятиях Барабинска — объектах железнодорожной инфраструктуры, в сервисном и эксплуатационном локомотивном депо. Сервисное локомотивное депо в Барабинске было образовано в июле 2014 года в рамках реструктуризации в Российских железных дорогах, сегодня группа компаний «ЛокоТех» входит в состав Трансмашхолдинга, занимающегося изготовлением и ремонтом железнодорожного подвижного состава. Списочная численность работников сервисного депо — 358 человек, средний возраст работников — 45 лет.
Программа рабочего визита включала также посещение цеха по переработке рыбы предприятия «Сибирский рыбный дом». В состав компании входят два перерабатывающих завода (в Барабинске и в Куйбышеве), а также собственные торговые представительства в Новосибирске, в Кемеровской области и Алтайском крае. Среднесписочная численность сотрудников — 76 человек. Компания является участником федерального проекта «Производительность труда», который с 2025 года вошел в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». На конец мая 2026 года выпуск готовой продукции составил 20 тонн в месяц. Планы по выпуску продукции к концу 2026 года — 60 тонн/мес., к концу 2027 — 100 тонн/мес.
Депутат Законодательного Собрания по округу № 4 Дмитрий Франчук высоко оценил деятельность промышленных предприятий на территории. «Это уникальный край с сильными традициями, трудолюбивыми людьми и огромным потенциалом», — отметил он.
В Барабинске официальная делегация проконтролировала работу учреждений здравоохранения. Из-за дефицита площадей и помещений в центральной районной больнице ранее было принято решение о строительстве детской поликлиники, в декабре 2025 года врачи уже работали с пациентами в новом здании, в новых кабинетах. Сегодня в детской поликлинике работает 95 человек, учреждение на сто процентов укомплектовано участковыми педиатрами, открыты и функционируют кабинеты 13 узких специалистов.
«Светлые холлы, удобные зоны ожидания, просторные кабинеты, — поделился впечатлениями от посещения детской поликлиники в Барабинске депутат Законодательного Собрания от округа № 4 Виталий Новоселов. — Всё продумано для комфорта маленьких пациентов и их родителей: предусмотрены места для колясок, удобная навигация, уютная атмосфера. На оборудование потрачено почти 39 миллионов рублей — теперь УЗИ, лаборатория и функциональная диагностика в одном месте. Не нужно ездить по всему городу, чтобы сдать анализы или пройти обследование. Мы прошли большой путь от идеи до воплощения, и результат радует».
Барабинск достаточно активно развивается, отметил Виталий Новоселов, активно благоустраивается — достойно выглядит центральная площадь, площадки возле железнодорожного вокзала и Дома культуры. Как особую точку роста парламентарий вместе со своим коллегой Дмитрием Франчуком выделил курортную зону «Бараба». В 2024—2025 годах был реализован проект по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территориях муниципальных образований в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области». Проведён текущий ремонт четвертого этажа профилактория, где сегодня работают 37 человек. Востребованность санаторно-оздоровительных услуг после реализации проекта возросла.
Депутат Дмитрий Франчук выступал одним из инициаторов проекта по развитию курортной зоны в Барабинском районе. «Мы не останавливаемся на достигнутом, — сказал он. — Многое уже сделано, но много и предстоит сделать для того, чтобы в Барабинск приезжали больше гостей, чтобы качество оказания санаторно-курортных услуг было на высоте».
Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив подчеркнул, что несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию в регионе продолжается финансирование развития социальной инфраструктуры. «Каждый район имеет свою специфику в зависимости от географического и социально-экономического положения, и традиций на территориях. Во всех населённых пунктах — свои определённые точки роста. Радует, что развитие не останавливается, мы убеждаемся в этом, когда приезжаем в районы и посещаем предприятия, учреждения, проводим встречи с людьми. Депутаты на своих округах работают в одной связке с органами местного самоуправления, исполнительной властью, наша задача — выполнить наказы жителей», — прокомментировал Андрей Шимкив.
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