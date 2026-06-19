Промышленный и рекреационный потенциал

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив подчеркнул, что несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию в регионе продолжается финансирование развития социальной инфраструктуры. «Каждый район имеет свою специфику в зависимости от географического и социально-экономического положения, и традиций на территориях. Во всех населённых пунктах — свои определённые точки роста. Радует, что развитие не останавливается, мы убеждаемся в этом, когда приезжаем в районы и посещаем предприятия, учреждения, проводим встречи с людьми. Депутаты на своих округах работают в одной связке с органами местного самоуправления, исполнительной властью, наша задача — выполнить наказы жителей», — прокомментировал Андрей Шимкив.