The Economist: Украина и США обсуждают заморозку боев по линии фронта

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с изданием допустил, что Россия вряд ли пойдет на уступки до октября. По его словам, в этот период Москва могла бы попытаться создать предвыборный импульс для Трампа «и получить что-то взамен». При этом украинская сторона считает более вероятным сценарием затягивание времени до следующей весны, исходя из того, что зимняя кампания ударов ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины вынудит Киев пойти на уступки.