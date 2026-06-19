The Economist: Украина и США обсуждают заморозку боев по линии фронта

В числе обсуждаемых инициатив — прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий на участке протяженностью 50−70 км по обе стороны линии соприкосновения, затем заключение более масштабного соглашения.
Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с изданием допустил, что Россия вряд ли пойдет на уступки до октября. По его словам, в этот период Москва могла бы попытаться создать предвыборный импульс для Трампа «и получить что-то взамен». При этом украинская сторона считает более вероятным сценарием затягивание времени до следующей весны, исходя из того, что зимняя кампания ударов ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины вынудит Киев пойти на уступки.
Российские власти заявляли о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при условии устранения его первопричин и обеспечения безопасности государства. Президент Владимир Путин в числе условий называл вывод украинских войск из республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также фиксацию отказа Украины от вступления в НАТО.