Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Economist: Украина и США обсуждают заморозку боев по линии фронта

Киев и администрация президента США Дональда Трампа находятся в ежедневном контакте по вопросам урегулирования конфликта с Россией, сообщает The Economist со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

В числе обсуждаемых инициатив — прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий на участке протяженностью 50−70 км по обе стороны линии соприкосновения, затем заключение более масштабного соглашения.

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с изданием допустил, что Россия вряд ли пойдет на уступки до октября. По его словам, в этот период Москва могла бы попытаться создать предвыборный импульс для Трампа «и получить что-то взамен». При этом украинская сторона считает более вероятным сценарием затягивание времени до следующей весны, исходя из того, что зимняя кампания ударов ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины вынудит Киев пойти на уступки.

Российские власти заявляли о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при условии устранения его первопричин и обеспечения безопасности государства. Президент Владимир Путин в числе условий называл вывод украинских войск из республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также фиксацию отказа Украины от вступления в НАТО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше