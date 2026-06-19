Бельский заявил, что Орловский тоннель под Невой может не понадобиться городу

Многострадальный проект Орловского тоннеля под Невой вспомнил председатель Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 (FM). Его заморозили еще при Валентине Матвиенко, потому что подводную переправу признали экономически нецелесообразной. Напомним, тоннель с двумя полосами длиной 2 два километра хотели проложить от Орловской улицы к центру, чтобы соединить Смольную и Свердловскую набережные. По словам Александра Бельского, проект заморожен неслучайно — он может и не понадобиться.