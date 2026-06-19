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Европейский журнал заказал статью Сергею Лаврову и отказался её публиковать

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией».

Отметил в своей статье для «Politico Europe» глава МИД России Сергей Лавров.

Однако, как сообщили в МИД, издание в последний момент отменило публикацию работы Сергея Лаврова о глобальной безопасности. Причина — неудобная для Европы правда.

Кроме прочего министр иностранных дел подчеркивал в планировавшейся публикации: Евросюз стремится к переговорам по Украине лишь для спасения режима в Киеве. Европа проводит укрепление силовых потенциалов, в том числе ядерных. ЕС хочет тянуть время, чтобы достичь «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году. Украина для ЕС — это «ударный кулак» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО. Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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