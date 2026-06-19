Кроме прочего министр иностранных дел подчеркивал в планировавшейся публикации: Евросюз стремится к переговорам по Украине лишь для спасения режима в Киеве. Европа проводит укрепление силовых потенциалов, в том числе ядерных. ЕС хочет тянуть время, чтобы достичь «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году. Украина для ЕС — это «ударный кулак» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО. Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии.