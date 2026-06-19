Эксперт: в Европе сочли инициативу Кошты о диалоге с РФ несвоевременной

Издание Politico ранее сообщило, что руководитель аппарата Кошты Педру Лурти за последнее время два раза общался с Москвой. Отмечалось, что целью диалога было создание канала связи для защиты интересов ЕС. Попытки главы Евросовета Антониу Кошты восстановить каналы связи Евросоюза с Кремлем подверглись критике со стороны французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Отмечалось, что их позицию разделяют представители Дании, Нидерландов и других стран.