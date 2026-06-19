Издание Politico ранее сообщило, что руководитель аппарата Кошты Педру Лурти за последнее время два раза общался с Москвой. Отмечалось, что целью диалога было создание канала связи для защиты интересов ЕС. Попытки главы Евросовета Антониу Кошты восстановить каналы связи Евросоюза с Кремлем подверглись критике со стороны французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Отмечалось, что их позицию разделяют представители Дании, Нидерландов и других стран.
По мнению эксперта, европейцы готовы к переговорам с Россией, но на условиях, выгодных Украине.
Как мы видим, инициативой на поле боя владеет российская армия. Европейцы на саммите G7 пытаются изменить позицию (президента США Дональда) Трампа по диалогу с Россией и обещают новую военную помощь Киеву.
Собеседник Новостей Mail обратил внимание, что после заседания контактной группы по Украине Германия объявила о новом пакете военной поддержки Киева, в который войдут ракеты из арсеналов ФРГ и финансирование закупок средств ПВО.
Кроме того, о поддержке Украины также заявили Нидерланды. Страна планирует направить Киеву новый пакет военной помощи на 500 млн евро, при этом половина суммы будет выделена на закупку БПЛА у военно-промышленных предприятий Нидерландов.
В этих условиях думаю, что и Макрон, и Мерц считают, что примирительные инициативы Кошты просто несвоевременны, так как противоречат курсу на дальнейшее вооружение Украины.
Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что мнение американского лидера Дональда Трампа относительно перспектив Украины изменилось после саммита G7. Саммит «Большой семерки» проходил во Франции с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен.