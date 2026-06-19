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Эксперт: в Европе сочли инициативу Кошты о диалоге с РФ несвоевременной

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали попытки главы Евросовета Антониу Кошты наладить диалог с Россией. Почему, с одной стороны, европейцы боятся пропустить переговоры США и РФ по Украине, а с другой — отвергают контакты, идущие напрямую из Европы, рассказал Новостям Mail заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Авторы и эксперты
Павел Тимофеев
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Издание Politico ранее сообщило, что руководитель аппарата Кошты Педру Лурти за последнее время два раза общался с Москвой. Отмечалось, что целью диалога было создание канала связи для защиты интересов ЕС. Попытки главы Евросовета Антониу Кошты восстановить каналы связи Евросоюза с Кремлем подверглись критике со стороны французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Отмечалось, что их позицию разделяют представители Дании, Нидерландов и других стран.

По мнению эксперта, европейцы готовы к переговорам с Россией, но на условиях, выгодных Украине.

Как мы видим, инициативой на поле боя владеет российская армия. Европейцы на саммите G7 пытаются изменить позицию (президента США Дональда) Трампа по диалогу с Россией и обещают новую военную помощь Киеву.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Собеседник Новостей Mail обратил внимание, что после заседания контактной группы по Украине Германия объявила о новом пакете военной поддержки Киева, в который войдут ракеты из арсеналов ФРГ и финансирование закупок средств ПВО.

Кроме того, о поддержке Украины также заявили Нидерланды. Страна планирует направить Киеву новый пакет военной помощи на 500 млн евро, при этом половина суммы будет выделена на закупку БПЛА у военно-промышленных предприятий Нидерландов.

В этих условиях думаю, что и Макрон, и Мерц считают, что примирительные инициативы Кошты просто несвоевременны, так как противоречат курсу на дальнейшее вооружение Украины.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что мнение американского лидера Дональда Трампа относительно перспектив Украины изменилось после саммита G7. Саммит «Большой семерки» проходил во Франции с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен.

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