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Стармер поздравил «короля Севера» с победой на выборах

Эндрю Бернем, мэр Манчестера и главный внутренний оппонент премьер-министра Кира Стармера от Лейбористской партии, вернулся в парламент. Он одержал победу на дополнительных выборах, сообщают британские СМИ. Стармер уже поздравил коллегу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Поздравляю! Эндрю Бернем — новый член парламента от лейбористов от Мейкерфилда. Избиратели выбрали кампанию надежды и оптимизма Лейбористской партии вместо разделения и ненависти», — написал глава правительства в соцсети X.

На выборах Бернем набрал 54% голосов. Второе место занял Роберт Кеньон из ультраправой партии «Реформировать Великобританию» с 35% голосов. Кандидат от консерваторов Майкл Уинстэнли финишировал лишь четвертым.

Телеканал BBC называет победу Бернема «серьезной и неминуемой» угрозой для лидерства Кира Стармера в партии.

Ранее британские СМИ писали, что возвращение Бернема в парламент, скорее всего, запустит борьбу за пост лидера лейбористов, а значит — и за кресло премьер-министра.

Чтобы претендовать на лидерство, Бернему нужно заручиться поддержкой как минимум 80 депутатов от своей партии. И это не выглядит невыполнимой задачей: около 100 парламентариев уже открыто потребовали отставки Кира Стармера.

Давление на премьера усилилось после провала лейбористов на майских выборах. Партия потеряла более 1,5 тыс. мест в муниципальных советах Англии, а также в парламентах Уэльса и Шотландии. Многие однопартийцы, включая членов парламента, призвали Стармера уйти. Пока он отказывается рассматривать такой вариант.

Бернема в прессе называют «королем Севера». У него серьезная поддержка внутри партии. Он занимал министерские посты в кабинетах Тони Блэра и Гордона Брауна. Дважды он пытался стать главой лейбористов: в 2010 году занял четвертое место, а в 2015 — второе, уступив Джереми Корбину.

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