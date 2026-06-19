Стармер поздравил «короля Севера» с победой на выборах

«Поздравляю! Эндрю Бернем — новый член парламента от лейбористов от Мейкерфилда. Избиратели выбрали кампанию надежды и оптимизма Лейбористской партии вместо разделения и ненависти», — написал глава правительства в соцсети X.
На выборах Бернем набрал 54% голосов. Второе место занял Роберт Кеньон из ультраправой партии «Реформировать Великобританию» с 35% голосов. Кандидат от консерваторов Майкл Уинстэнли финишировал лишь четвертым.
Телеканал BBC называет победу Бернема «серьезной и неминуемой» угрозой для лидерства Кира Стармера в партии.
Ранее британские СМИ писали, что возвращение Бернема в парламент, скорее всего, запустит борьбу за пост лидера лейбористов, а значит — и за кресло премьер-министра.
Чтобы претендовать на лидерство, Бернему нужно заручиться поддержкой как минимум 80 депутатов от своей партии. И это не выглядит невыполнимой задачей: около 100 парламентариев уже открыто потребовали отставки Кира Стармера.
Давление на премьера усилилось после провала лейбористов на майских выборах. Партия потеряла более 1,5 тыс. мест в муниципальных советах Англии, а также в парламентах Уэльса и Шотландии. Многие однопартийцы, включая членов парламента, призвали Стармера уйти. Пока он отказывается рассматривать такой вариант.
Бернема в прессе называют «королем Севера». У него серьезная поддержка внутри партии. Он занимал министерские посты в кабинетах Тони Блэра и Гордона Брауна. Дважды он пытался стать главой лейбористов: в 2010 году занял четвертое место, а в 2015 — второе, уступив Джереми Корбину.