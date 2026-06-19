«Ростех» испытал «Сибирячку-5»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявляется, что квадрокоптер устойчив к РЭБ.
Беспилотник показал высокую живучесть в условиях непогоды. Он способен автоматически осуществлять взлет и посадку. Продолжительность полета до 90 минут. Поднимается на высоту до одного километра. На борт берет четыре килограмма груза.
«Сибирячка-5» работает на удалении до 28 километров от пункта управления. Если теряет сигнал, то самостоятельно возвращается. Комплектующие дрона полностью российского производства, поэтому аппарат не зависит от санкционной обстановки.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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