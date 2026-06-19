Кая Каллас назвала условия для переговоров с Россией

«Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит — будь то страны евротройки или кто-то еще, пытающийся установить контакт с Россией», — заявила она в интервью общественному вещателю Эстонии ERR.
На вопрос о том, ведется ли в Евросоюзе подготовка к официальному диалогу с Москвой, Кая Каллас ответила, что в прессе уже появлялись сообщения о некой активности в разных местах. Она уточнила, что ее главное стремление заключается в том, чтобы определиться с кандидатурой переговорщика, с требованиями и условиями, которые он будет обсуждать при контакте с Кремлем.
Она также обратила внимание на тревогу стран восточного фланга. «Страны восточного фланга обеспокоены прежде всего тем, что к таким переговорам или контактам не привлекают представителей Восточной Европы — тех, кто действительно хорошо знает Россию», — резюмировала Каллас.