Кая Каллас назвала условия для переговоров с Россией

На вопрос о том, ведется ли в Евросоюзе подготовка к официальному диалогу с Москвой, Кая Каллас ответила, что в прессе уже появлялись сообщения о некой активности в разных местах. Она уточнила, что ее главное стремление заключается в том, чтобы определиться с кандидатурой переговорщика, с требованиями и условиями, которые он будет обсуждать при контакте с Кремлем.