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Стало известно о будущих переговорах генсека НАТО с президентом США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправляется в Вашингтон с рабочим визитом, который продлится с 23 по 25 июня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба штаб-квартиры альянса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В среду, 24 июня, Рютте проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Помимо этого, в графике значатся переговоры с другими высокопоставленными представителями американской администрации, уточнили в НАТО.

Также в среду генсек присоединится к онлайн-совещанию группы E5, которое пройдет прямо из Вашингтона.

На следующий день, 25 июня, Рютте запланировал встречи с членами Конгресса. Кроме того, он примет участие в дискуссии, организованной Атлантическим советом.

Как ранее писали западные СМИ, этот визит главы альянса напрямую связан с подготовкой к саммиту НАТО, который состоится 7—8 июля в Анкаре.

E5 (European Group of Five) — это неформальный клуб пяти ведущих европейских стран: Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция, созданный для обсуждения вопросов обороны и безопасности вне рамок бюрократических процедур ЕС и НАТО. Основная задача участников — напрямую обсуждать вопросы безопасности и оборонной политики. Формат неформального диалога позволяет странам быстрее реагировать на вызовы, не дожидаясь согласований на уровне официальных институтов.

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