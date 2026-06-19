Стало известно о будущих переговорах генсека НАТО с президентом США

В среду, 24 июня, Рютте проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Помимо этого, в графике значатся переговоры с другими высокопоставленными представителями американской администрации, уточнили в НАТО.
Также в среду генсек присоединится к онлайн-совещанию группы E5, которое пройдет прямо из Вашингтона.
На следующий день, 25 июня, Рютте запланировал встречи с членами Конгресса. Кроме того, он примет участие в дискуссии, организованной Атлантическим советом.
Как ранее писали западные СМИ, этот визит главы альянса напрямую связан с подготовкой к саммиту НАТО, который состоится
E5 (European Group of Five) — это неформальный клуб пяти ведущих европейских стран: Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция, созданный для обсуждения вопросов обороны и безопасности вне рамок бюрократических процедур ЕС и НАТО. Основная задача участников — напрямую обсуждать вопросы безопасности и оборонной политики. Формат неформального диалога позволяет странам быстрее реагировать на вызовы, не дожидаясь согласований на уровне официальных институтов.