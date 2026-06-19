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«Молнии-2» на Добропольском направлении ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Уважаемые жители посёлка! Через 30 минут в районе дома № 7 по центральной улице приземлятся беспилотники российской армии с продуктами питания. Не пугайтесь. Это гуманитарная помощь для вас», — звучал голос с неба.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Уважаемые жители посёлка! Через 30 минут в районе дома № 7 по центральной улице приземлятся беспилотники российской армии с продуктами питания. Не пугайтесь. Это гуманитарная помощь для вас», — звучал голос с неба.

Мирные граждане выглянули из разбитых окон и поднимали головы. Командование 3-й бригады спецназа группировки войск «Центр» справедливо рассудило, что ни один гражданский и близко не подойдёт к беспилотнику, внезапно свалившемуся во двор. Как же помочь людям, которые волею судеб оказались зажаты между двумя противоборствующими сторонами? У них была возможность эвакуироваться на Украину. Но если они остались, значит, ждут освобождения. Под которым здесь подразумевается приход русской армии.

К беспилотнику привинтили громкоговоритель и, пока хватало батарейки, летали над селом, оповещая, что скоро с неба прилетит гуманитарка. «Провизия», — выведено на крыльях. «Мы с вами», «Скоро будем». Красный скотч, российский флаг. На место боевой части приматывали тушёнку, сгущёнку, гречку, сухпайки, лекарства. На кадрах объективного контроля видно, как самолёты один за другим жёстко приземляются у разбитой хаты.

«Назад борт не возвращается», — сказал начальник разведывательно-ударного расчёта БПЛА «Молния-2». — Такими же самолётами мы при необходимости забрасываем грузы на передний край".

Об этом сообщил ТГ-канал военкора Александра Коца.

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