«Молнии-2» на Добропольском направлении ДНР

Мирные граждане выглянули из разбитых окон и поднимали головы. Командование 3-й бригады спецназа группировки войск «Центр» справедливо рассудило, что ни один гражданский и близко не подойдёт к беспилотнику, внезапно свалившемуся во двор. Как же помочь людям, которые волею судеб оказались зажаты между двумя противоборствующими сторонами? У них была возможность эвакуироваться на Украину. Но если они остались, значит, ждут освобождения. Под которым здесь подразумевается приход русской армии.