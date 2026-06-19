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Премьер Латвии попросит деньги у ЕС из-за оттока населения

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс указал на необходимость выделения средств из бюджета Европейского союза для регионов, находящихся на восточной границе республики, с целью предотвращения миграции населения.

Источник: Reuters

«Следующий финансовый пакет для стран и регионов на восточной границе… Нам нужны школы, а также здравоохранение и жилье. Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики», — заявил Кулбергс представителям СМИ в Брюсселе.

По его словам, сложившаяся ситуация «ослабляет границы». Политик призвал уделить данному вопросу повышенное внимание.

Страны Прибалтики и Финляндия сталкиваются с экономическими сложностями после разрыва связей с Россией. В приграничных районах этих государств фиксируется отток жителей.

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