Премьер Латвии попросит деньги у ЕС из-за оттока населения

«Следующий финансовый пакет для стран и регионов на восточной границе… Нам нужны школы, а также здравоохранение и жилье. Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики», — заявил Кулбергс представителям СМИ в Брюсселе.