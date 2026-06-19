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В Совфеде отреагировали на продление санкций ЕС против РФ на год

Евросоюз решил продлить антироссийские санкции сразу на год, но в Совете Федерации считают, что этот шаг не принесет никакого эффекта. Своим мнением по этому поводу с «Лентой.ру» поделился первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

До этого стало известно, что лидеры стран ЕС впервые согласовали продление ограничительных мер против России на 12 месяцев вместо полугода. В Брюсселе объяснили такое решение стремлением сделать ситуацию более предсказуемой для Киева.

«Они какую-то игру для себя придумали. Они думают, что они меняют сроки и что кого-то в России сейчас это интересует. Они все свои пакеты санкций пусть в своем музее Евросоюза поместят и рассказывают, как они пытались уничтожить Россию санкциями и к какому горькому результату они в итоге придут», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Джабаров подчеркнул: независимо от того, на сколько продлят ограничения, Европа не добьется своих целей. По его словам, Россия остается суверенным государством, которое развивалось и продолжит развиваться. Политик добавил, что рано или поздно Евросоюз об этом сильно пожалеет.

Ранее Совет ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выпустил заявление с призывом к Москве. Европейцы просят Россию продемонстрировать «искреннюю готовность к миру» и согласиться на прекращение огня.

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