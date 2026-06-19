До этого стало известно, что лидеры стран ЕС впервые согласовали продление ограничительных мер против России на 12 месяцев вместо полугода. В Брюсселе объяснили такое решение стремлением сделать ситуацию более предсказуемой для Киева.
«Они какую-то игру для себя придумали. Они думают, что они меняют сроки и что кого-то в России сейчас это интересует. Они все свои пакеты санкций пусть в своем музее Евросоюза поместят и рассказывают, как они пытались уничтожить Россию санкциями и к какому горькому результату они в итоге придут», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Джабаров подчеркнул: независимо от того, на сколько продлят ограничения, Европа не добьется своих целей. По его словам, Россия остается суверенным государством, которое развивалось и продолжит развиваться. Политик добавил, что рано или поздно Евросоюз об этом сильно пожалеет.