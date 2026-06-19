В Совфеде отреагировали на продление санкций ЕС против РФ на год

«Они какую-то игру для себя придумали. Они думают, что они меняют сроки и что кого-то в России сейчас это интересует. Они все свои пакеты санкций пусть в своем музее Евросоюза поместят и рассказывают, как они пытались уничтожить Россию санкциями и к какому горькому результату они в итоге придут», — отметил собеседник «Ленты.ру».