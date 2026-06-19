СМИ: на саммите ЕС в Брюсселе возродили Вышеградскую четверку

Премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг заявил, что лидеры Вышеградской четверки (V4) встретятся в Брюсселе в преддверии саммита ЕС. Он подчеркнул, что хочет восстановить сотрудничество в рамках блока, поскольку у членов четверки есть «несколько общих проблем, которые необходимо решить на европейском уровне», передает польское информагентство РАР.
Позднее состоялась первая «координационная» встреча V4.
В итоге все стороны, как утверждает Фицо, проявили «исключительный интерес к оживлению этого формата в максимально возможной степени».
Во встрече впервые участвовал новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Это особый момент как для Петера Мадьяра, так и для меня, поскольку я действительно хочу «разморозить» эту группу.
Мадьяр выразил готовность укреплять сотрудничество в рамках V4 еще во время визита в Варшаву, который стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность. Ранее Фицо опубликовал свою фотографию с Туском и Бабишем, написав, что «три мушкетера» ждут, когда к ним присоединится четвертый, явно намекая на Мадьяра. А Бабиш в мае заявил, что «настало время перезапустить» Вышеградскую группу, сообщает новостной портал TVP World.
PAP напоминает, что Вышеградская четверка была основа в 1991 году. В 2004 году, когда все четыре страны присоединились к ЕС, блок стал одной из наиболее заметных политических группировок Центральной Европы.
Встречи V4 носят неформальный характер и служат форумом для координации региональных позиций по европейским вопросам. Они традиционно проводились перед саммитами ЕС. Но в 2022 году, при бывшем премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, их приостановили, в основном из-за серьезных разногласий стран-членов по поводу конфликта на Украине и отношений с Москвой.