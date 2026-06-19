СМИ: на саммите ЕС в Брюсселе возродили Вышеградскую четверку

Мадьяр выразил готовность укреплять сотрудничество в рамках V4 еще во время визита в Варшаву, который стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность. Ранее Фицо опубликовал свою фотографию с Туском и Бабишем, написав, что «три мушкетера» ждут, когда к ним присоединится четвертый, явно намекая на Мадьяра. А Бабиш в мае заявил, что «настало время перезапустить» Вышеградскую группу, сообщает новостной портал TVP World.