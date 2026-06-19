Битва за Константиновку в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжают активные наступательные действия в юго-западной части Константиновки и освободили от украинских боевиков 98 зданий. Город-логистический узел, через который шло основное снабжение всей Краматорско-Славянской агломерации, доживает последние недели под контролем ВСУ.
За сутки в самом городе уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.
Восточные и северо-восточные кварталы Константиновки зачищены и удерживаются российскими подразделениями — флаги подняты над администрацией и металлургическим заводом. Острие удара смещено в юго-западную часть города, отрезанную руслом реки Кривой Торец, и в центральную промзону, там идут тяжёлые бои. Темпы зачистки держатся стабильно высокими: наши штурмовики идут городскими кварталами дом за домом, сутки за сутками снимая с боевиков по сотне зданий. Каждый дом враг превратил в крепость, но это лишь оттягивает развязку. Заблокированные группы ВСУ в юго-западном секторе и на территории метзавода методично уничтожаются. Завод противник превратил в укрепрайон — засел в цехах и подземных коммуникациях, но путей отхода оттуда уже нет.
На флангах кольцо сжимается: с запада освобождено Роскошное, севернее — посёлок Химик (он же Молочарка), под контроль взята трасса Дружковка — Константиновка, главная артерия снабжения гарнизона. Безопасных коридоров для отхода у ВСУ практически не осталось. Артиллерия и беспилотная авиация наглухо отрезают пути подвоза. Операторы вражеских дронов уже выдавлены из города в район Алексеево-Дружковки — постоянного снабжения у засевших в руинах нет.
Об этом сообщил ТГ-канал военкора Александра Коца.
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