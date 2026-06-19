Битва за Константиновку в ДНР

Восточные и северо-восточные кварталы Константиновки зачищены и удерживаются российскими подразделениями — флаги подняты над администрацией и металлургическим заводом. Острие удара смещено в юго-западную часть города, отрезанную руслом реки Кривой Торец, и в центральную промзону, там идут тяжёлые бои. Темпы зачистки держатся стабильно высокими: наши штурмовики идут городскими кварталами дом за домом, сутки за сутками снимая с боевиков по сотне зданий. Каждый дом враг превратил в крепость, но это лишь оттягивает развязку. Заблокированные группы ВСУ в юго-западном секторе и на территории метзавода методично уничтожаются. Завод противник превратил в укрепрайон — засел в цехах и подземных коммуникациях, но путей отхода оттуда уже нет.