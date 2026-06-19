КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на одиннадцати участках. Стрелковые бои продолжаются в селах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района. На юге Купянского направления не прекращаются бои у Купянска-Узлового. Украинское командование перебрасывает туда резервы для укрепления обороны.
На Донбассе продолжаются встречные бои за Мирное продолжаются на Добропольском направлении. Там же идут ожесточенные сражения за Белицкое. На Краснолиманском направлении ВСУ пытаются восстановить переправу в Маяках, которую накануне разрушили ВКС России. Однако пилоты БПЛА уничтожают пригнанную туда спецтехнику. Подразделения армии России развивают успех в сторону Николаевки на Славянском участке, одновременно продвигаясь от Кривой Луки к Пискуновке. В Константиновке, несмотря на то, что разрозненные части ВСУ еще цепляются в некоторых местах промзоны, идет зачистка освобожденных участков.
В Таврии на Запорожском направлении в районах Приморского и Степногорска постоянно идет переброска живой силы ВСУ, но операторы БПЛА ВДВ продолжают уничтожать противника. В восточной части Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» продолжают вклиниваться в глубину обороны противника в направлении Любицкое и Зарницы.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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