Президент Южной Кореи раскрыл детали переговоров с Трампом на G7

Глава Южной Кореи обратился к Вашингтону с конкретной инициативой. Он предложил американской стороне сформировать пакет предложений, который устроил бы Пхеньян. При этом, по задумке президента, Белый дом должен принять во внимание позицию командования ВС США и профильных экспертов по безопасности, которые выступают за более прагматичный курс в отношениях с КНДР.