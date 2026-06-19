Президент Южной Кореи раскрыл детали переговоров с Трампом на G7

«Больше всего мы обсуждали ядерный вопрос КНДР и как к этому надо подходить. Президент Трамп сказал, что пришло время вновь уделить внимание вопросу КНДР», — заявил южнокорейский лидер.
В ходе беседы Ли Чжэ Мен обратил внимание Трампа на то, что у Сеула практически нет каналов связи с Пхеньяном. По его словам, «США представляются на данный момент единственной стороной, способной включить КНДР в диалог».
Глава Южной Кореи обратился к Вашингтону с конкретной инициативой. Он предложил американской стороне сформировать пакет предложений, который устроил бы Пхеньян. При этом, по задумке президента, Белый дом должен принять во внимание позицию командования ВС США и профильных экспертов по безопасности, которые выступают за более прагматичный курс в отношениях с КНДР.
Кроме того, Ли Чжэ Мен поделился с Трампом своим видением дальнейшего процесса. Он считает, что решение ядерного вопроса КНДР должно проходить постепенно, в несколько этапов.