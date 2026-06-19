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Президент Южной Кореи раскрыл детали переговоров с Трампом на G7

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен рассказал журналистам о содержании переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча прошла на полях саммита G7 во Франции на этой неделе. Главной темой стал ядерный вопрос КНДР, сообщает The Korea Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Больше всего мы обсуждали ядерный вопрос КНДР и как к этому надо подходить. Президент Трамп сказал, что пришло время вновь уделить внимание вопросу КНДР», — заявил южнокорейский лидер.

В ходе беседы Ли Чжэ Мен обратил внимание Трампа на то, что у Сеула практически нет каналов связи с Пхеньяном. По его словам, «США представляются на данный момент единственной стороной, способной включить КНДР в диалог».

Глава Южной Кореи обратился к Вашингтону с конкретной инициативой. Он предложил американской стороне сформировать пакет предложений, который устроил бы Пхеньян. При этом, по задумке президента, Белый дом должен принять во внимание позицию командования ВС США и профильных экспертов по безопасности, которые выступают за более прагматичный курс в отношениях с КНДР.

Кроме того, Ли Чжэ Мен поделился с Трампом своим видением дальнейшего процесса. Он считает, что решение ядерного вопроса КНДР должно проходить постепенно, в несколько этапов.

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