Иран перенес переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану

«Иранцы потребовали гарантий прекращения боевых действий в Ливане, как это предусмотрено подписанным соглашением, и в настоящее время посредники работают над разрешением этого вопроса», — заявил дипломат, знакомый с ситуацией.
Как уточнил второй источник, Тегеран настаивает на соблюдении принципа «нет Ливана — нет сделки». По его словам, иранская сторона полагает, что обладает преимуществом и способна добиться от Вашингтона уступок в вопросе военной кампании Израиля против Ливана.
Временное мирное соглашение, подписанное сторонами 18 июня, предусматривает «немедленное и окончательное прекращение» боевых действий, в том числе на территории Ливана.