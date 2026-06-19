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Иран перенес переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану

Запланированные на 19 июня в Швейцарии мирные переговоры между США и Ираном были перенесены. Причиной переноса стала серия ударов Израиля по Ливану, сообщают Financial Times и CNN со ссылкой на дипломатические источники.

Источник: РИА "Новости"

«Иранцы потребовали гарантий прекращения боевых действий в Ливане, как это предусмотрено подписанным соглашением, и в настоящее время посредники работают над разрешением этого вопроса», — заявил дипломат, знакомый с ситуацией.

Как уточнил второй источник, Тегеран настаивает на соблюдении принципа «нет Ливана — нет сделки». По его словам, иранская сторона полагает, что обладает преимуществом и способна добиться от Вашингтона уступок в вопросе военной кампании Израиля против Ливана.

Временное мирное соглашение, подписанное сторонами 18 июня, предусматривает «немедленное и окончательное прекращение» боевых действий, в том числе на территории Ливана.

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