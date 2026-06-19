Эксперт прокомментировал отмену переговоров США и Ирана в Швейцарии

Судя по всему, стороны ожидали подписания меморандума, и после того, как это произошло, возникла необходимость определиться с дальнейшими шагами. Вероятно, сейчас взята определенная пауза для того, чтобы понять, как именно будут реализовываться хотя бы основные положения документа, рассказывает Бочаров.
Одно дело — согласовать меморандум, другое — определить конкретные механизмы его реализации и наполнить общие положения практическим содержанием. Впрочем, здесь сложно говорить с полной уверенностью, поскольку реальные причины отмены переговоров нам неизвестны.
Вероятно, стороны постараются уточнить конкретные положения меморандума, предполагает собеседник Новостей Mail. Им предстоит ответить на ряд вопросов. Например, что именно подразумевается под районами, из которых предполагается вывод американских вооруженных сил. Или каким образом должна соблюдаться поэтапность в вопросе санкций и ядерной программы. Конкретики пока недостаточно, многие положения сформулированы достаточно широко и допускают различные трактовки.
Каждая сторона, вероятно, будет стремиться интерпретировать их в свою пользу. Сейчас в меморандуме просматривается определенная асимметрия в пользу Ирана. Возможно на этапе практической реализации США попытаются сделать будущие договоренности более сбалансированными, что, в свою очередь, может не устроить Тегеран.
Эксперт отмечает, что перспективы окончательного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке пока не просматриваются. Неясно, хватит ли обозначенных сроков для подготовки полноценного соглашения или этот процесс потребует значительно большего времени.
Не исключен и сценарий, при котором стороны вообще не смогут прийти к окончательному соглашению при нынешнем политическом руководстве ключевых участников кризиса.
Причем речь идет не только о сознательном срыве переговорного процесса. Любой инцидент, в том числе случайный, способен создать новую волну напряженности и поставить под вопрос дальнейшую реализацию достигнутых договоренностей.
По мнению Бочарова, вероятность дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке остается высокой: сам факт переговоров не исключает ни обменов ударами, ни локальных кризисов.
Даже если меморандум сохранит формальное действие, нельзя исключать ситуацию, при которой отдельные его положения будут выполняться, а другие фактически окажутся заморожены из-за политических разногласий или изменений обстановки в регионе.
Ранее стало известно, что переговоры США и Ирана в Бюргенштоке 19 июня отменены. О переносе встречи не сообщалось, также как и о причине отмены переговоров.