Эксперт прокомментировал отмену переговоров США и Ирана в Швейцарии

Судя по всему, стороны ожидали подписания меморандума, и после того, как это произошло, возникла необходимость определиться с дальнейшими шагами. Вероятно, сейчас взята определенная пауза для того, чтобы понять, как именно будут реализовываться хотя бы основные положения документа, рассказывает Бочаров.