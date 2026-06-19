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СМИ: Трамп пока не определился, кого поддержит на выборах в Израиле

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что у него с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возник очередной «небольшой спор» по поводу Ливана, но заверил, что «Биби ему нравится».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На вопрос о том, кого он поддержит на осенних выборах в Израиле, Трамп отказался ответить однозначно. Он объяснил, что это будут зависеть от кандидатов, которые будут баллотироваться, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

Мне нужно будет посмотреть, кто будет баллотироваться, но мне очень нравится Биби [школьное прозвище Нетаньяху]. Я бы, скорее всего, поддержал его.

Дональд Трамп
президент США

Как уточняет израильская газета The Times of Israel, самыми грозными противниками Нетаньяху являются бывший начальник штаба Армии обороны Израиля и глава партии «Яшар» Гади Айзенкот и экс-премьер-министр и глава партии «Вместе» Нафтали Беннетт.

Также Трамп в четверг подчеркнул, что Нетаньяху следует быть «более рациональным» в своих действиях и решениях: «Он делает очень хорошую работу, но ему нужно быть немного более рациональным».

Американский лидер признался, что в среду у него с Нетаньяху возник «небольшой спор» из-за израильских ударов по Ливану, которые, по мнению США, были «неизбирательными». Трамп призвал израильского коллегу придерживаться «более мягкого» подхода к Ливану: «Я говорю, что вы могли бы действовать мягче, может, вам не нужно бомбить здание каждый раз, когда в него входит член “Хезболлы”».

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