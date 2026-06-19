СМИ: Трамп пока не определился, кого поддержит на выборах в Израиле

На вопрос о том, кого он поддержит на осенних выборах в Израиле, Трамп отказался ответить однозначно. Он объяснил, что это будут зависеть от кандидатов, которые будут баллотироваться, пишет израильская газета The Jerusalem Post.
Мне нужно будет посмотреть, кто будет баллотироваться, но мне очень нравится Биби [школьное прозвище Нетаньяху]. Я бы, скорее всего, поддержал его.
Как уточняет израильская газета The Times of Israel, самыми грозными противниками Нетаньяху являются бывший начальник штаба Армии обороны Израиля и глава партии «Яшар» Гади Айзенкот и экс-премьер-министр и глава партии «Вместе» Нафтали Беннетт.
Также Трамп в четверг подчеркнул, что Нетаньяху следует быть «более рациональным» в своих действиях и решениях: «Он делает очень хорошую работу, но ему нужно быть немного более рациональным».
Американский лидер признался, что в среду у него с Нетаньяху возник «небольшой спор» из-за израильских ударов по Ливану, которые, по мнению США, были «неизбирательными». Трамп призвал израильского коллегу придерживаться «более мягкого» подхода к Ливану: «Я говорю, что вы могли бы действовать мягче, может, вам не нужно бомбить здание каждый раз, когда в него входит член “Хезболлы”».