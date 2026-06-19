СМИ: Трамп пока не определился, кого поддержит на выборах в Израиле

Американский лидер признался, что в среду у него с Нетаньяху возник «небольшой спор» из-за израильских ударов по Ливану, которые, по мнению США, были «неизбирательными». Трамп призвал израильского коллегу придерживаться «более мягкого» подхода к Ливану: «Я говорю, что вы могли бы действовать мягче, может, вам не нужно бомбить здание каждый раз, когда в него входит член “Хезболлы”».