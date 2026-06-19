Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 19 июня: главное

В пятницу представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Россия готова к переговорам по Украине.

Ситуация на фронте для Киева скоро станет катастрофической.

Киев находится в очень трудном положении, но продолжает свою линию, не нацеленную на переговоры.

Кремль рекомендовал обратить внимание на впечатляющие съемки последствий ударов ВС РФ по объектам на Украине.

Кремль назвал самой большой ошибкой ЕС попытку говорить с РФ с позиции силы.

Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости — точно мы не знаем, но это факт.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Разговоры с РФ с позиции силы ни к чему не приведут.

Не Россия была инициатором сведения контактов с ЕС к нулю.

Контакты с ЕС необходимы с точки зрения здравого смысла.

Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовами для нас.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Европе для участия в переговорах следует ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте.

Атаки дронов ВСУ на Москву продолжаются, но все необходимые меры по ликвидации последствий принимаются. Владимир Путин регулярно получает все оперативные сводки.

Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Вся Россия помнит о годовщине начала Великой Отечественной войны и скорбит.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше