Россия готова к переговорам по Украине.
Ситуация на фронте для Киева скоро станет катастрофической.
Киев находится в очень трудном положении, но продолжает свою линию, не нацеленную на переговоры.
Кремль рекомендовал обратить внимание на впечатляющие съемки последствий ударов ВС РФ по объектам на Украине.
Кремль назвал самой большой ошибкой ЕС попытку говорить с РФ с позиции силы.
Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости — точно мы не знаем, но это факт.
Разговоры с РФ с позиции силы ни к чему не приведут.
Не Россия была инициатором сведения контактов с ЕС к нулю.
Контакты с ЕС необходимы с точки зрения здравого смысла.
Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовами для нас.
Европе для участия в переговорах следует ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте.
Атаки дронов ВСУ на Москву продолжаются, но все необходимые меры по ликвидации последствий принимаются. Владимир Путин регулярно получает все оперативные сводки.
Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что.
Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Вся Россия помнит о годовщине начала Великой Отечественной войны и скорбит.