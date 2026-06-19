Минздрав Кубани возглавил Владимир Крушельницкий. Распоряжение о назначении подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Владимир Крушельницкий родом из села Вольно-Надеждинского Приморского края. В 2008 году окончил Кубанский государственный медуниверситет. Прошел профподготовку по специальностям «Хирургия», «Эндоскопия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Владимир Крушельницкий — кандидат медицинских наук.
С 2002 по 2004 год трудился на кафедре КубГМУ лаборантом. С 2010 по 2020 год работал врачом-эндоскопистом городской больницы № 2.
С 2020 по 2026 год занимал разные должности. Владимир Крушельницкий руководил консультативно-диагностическим центром и работал заместителем главврача в Краевой клинической больнице № 2. Награжден почетными грамотами Минздрава Кубани, регионального Заксобрания и краевой организации профсоюза работников здравоохранения.
С мая 2026 года Владимир Крушельницкий был врио министра здравоохранения Кубани.