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Волгоградцам рассказали, что делать при оповещении «ракетная опасность»

Жителям МКД советуют спуститься в подвалы. По данным регионального спасательного ведомства, они оборудованы соответствующим образом.

Специалисты МЧС рассказали об алгоритме действий при оповещении о ракетной опасности. С замначальника ГУ МЧС по Волгоградской области по гражданской обороне и защите населения Вадимом Катаевым беседовали наши коллеги из РИАЦ.

Главное — не паниковать. Если вы находитесь дома, отключите газ, свет и воду. Заранее приготовьте документы, воду, медикаменты и предметы первой необходимости, чтобы они были под рукой и их можно быстро взять с собой перед тем, как спуститься в укрытие. Неплохо захватить и еду — неизвестно, сколько продлится тревога.

Жителям МКД советуют спуститься в подвалы. По данным спасательного ведомства, они оборудованы соответствующим образом — в них предусмотрены два выхода, освещение, сидячие места, туалет и питьевая вода. Жителям частных домов в качестве укрытий подойдут подвалы и погреба.

«УК при получении сигнала о ракетной опасности должны немедленно открывать укрытия», — подчёркивает Вадим Катаев.

Катаев уточняет: самое большое подземное укрытие в городе — туннели волгоградского скоростного трамвая. Они могут вместить до 40 тысяч человек. Тем, кого сообщение застигло на улице или в транспорте, следует укрыться в ближайших зданиях подальше от окон. Также можно воспользоваться ямами, оврагами и другими естественными укрытиями.

Со списком адресов с укрытиями можно познакомиться на сайтах волгоградской гордумы.

Ранее vlg.aif.ru рассказал, чем отличается авиационная опасность от беспилотной и ракетной.

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