Как указывается в публикации, «Корпус морской пехоты США развернул истребители пятого поколения F-35B в Терво в рамках учений Ramstein Flag 2026, что подчеркивает растущее внимание ВС США к рассредоточенным боевым операциям, позволяющим передовой авиации продолжать функционировать вне крупных авиабаз».
В статье также подчеркивается: «Маневренность этого самолета морской пехоты является наихудшей среди всех истребителей XXI века, его сверхзвуковой полет сильно ограничен, а отсеки для вооружения особенно малы, что ограничивает как типы носимого оружия, так и его количество».
Россия в последние годы фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы, объясняя это «сдерживанием агрессии». В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что Москва сохраняет открытость к диалогу на равноправной основе, однако Запад, по мнению российской стороны, должен отказаться от курса на милитаризацию континента.