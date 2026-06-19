Россия в последние годы фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы, объясняя это «сдерживанием агрессии». В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что Москва сохраняет открытость к диалогу на равноправной основе, однако Запад, по мнению российской стороны, должен отказаться от курса на милитаризацию континента.