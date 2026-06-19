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MWM: истребители F-35B США впервые приземлились у границ РФ

Истребители пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты США впервые совершили посадку вблизи северо-западных границ России. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Источник: РИА "Новости"

Как указывается в публикации, «Корпус морской пехоты США развернул истребители пятого поколения F-35B в Терво в рамках учений Ramstein Flag 2026, что подчеркивает растущее внимание ВС США к рассредоточенным боевым операциям, позволяющим передовой авиации продолжать функционировать вне крупных авиабаз».

Согласно данным журнала, стоимость данного самолета составляет около 130 миллионов долларов, что делает его самым дорогим серийным истребителем в мире. Отмечается, что машина считается одной из наиболее сложных в обслуживании, а ее дальность полета существенно уступает российским Су-57 и Су-34.

В статье также подчеркивается: «Маневренность этого самолета морской пехоты является наихудшей среди всех истребителей XXI века, его сверхзвуковой полет сильно ограничен, а отсеки для вооружения особенно малы, что ограничивает как типы носимого оружия, так и его количество».

Россия в последние годы фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы, объясняя это «сдерживанием агрессии». В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что Москва сохраняет открытость к диалогу на равноправной основе, однако Запад, по мнению российской стороны, должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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