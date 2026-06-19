Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трамп в своей политике все больше руководствуется инстинктами

Президент США Дональд Трамп все больше руководствуется инстинктами, игнорируя советы помощников, законодателей и союзников, утверждает американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что на 17-м месяце второго срока Трамп все чаще пренебрегает советами помощников, консервативных законодателей и давних соратников и все больше полагается на собственные инстинкты. Согласно WSJ, Трамп регулярно начал говорить союзникам, которые в последние недели давали ему стратегические советы, фразу, ставшую коронной в его первый президентский срок: «Я президент, а вы — нет».

Как пишет газета, глава Белого дома использует свою власть, чтобы довести ситуацию до состояния, которое «ему хочется». Например, советники несколько недель пытались убедить его, что мировые запасы нефти сокращаются и надвигается критический спад поставок. Однако Трамп заключил рамочное соглашение с Ираном, только когда до исчерпания запасов оставалось около четырех недель, что он подтвердил на пресс-конференции во Франции.

Кроме того, советников удивляет «непоколебимая» уверенность Трампа в Билле Пулте, новом руководителе Нацразведки США (ODNI). Хотя Пулте приступает к работе только 19 июня, Трамп загодя позволил ему «входить в должность» и посещать штаб-квартиру ODNI, чтобы подготовиться к массовым «чисткам» в разведке, о которых сам же попросил.

Эти и ряд других решений поставили республиканцев в тупик и вызвали вопросы насчет нежелательного влияния Трампа на партию. Республиканцы опасаются, что на промежуточных выборах осенью 2026 года избиратели «накажут» их за действия Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше