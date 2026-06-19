WSJ: Трамп в своей политике все больше руководствуется инстинктами

В статье говорится, что на 17-м месяце второго срока Трамп все чаще пренебрегает советами помощников, консервативных законодателей и давних соратников и все больше полагается на собственные инстинкты. Согласно WSJ, Трамп регулярно начал говорить союзникам, которые в последние недели давали ему стратегические советы, фразу, ставшую коронной в его первый президентский срок: «Я президент, а вы — нет».
Как пишет газета, глава Белого дома использует свою власть, чтобы довести ситуацию до состояния, которое «ему хочется». Например, советники несколько недель пытались убедить его, что мировые запасы нефти сокращаются и надвигается критический спад поставок. Однако Трамп заключил рамочное соглашение с Ираном, только когда до исчерпания запасов оставалось около четырех недель, что он подтвердил на пресс-конференции во Франции.
Кроме того, советников удивляет «непоколебимая» уверенность Трампа в Билле Пулте, новом руководителе Нацразведки США (ODNI). Хотя Пулте приступает к работе только 19 июня, Трамп загодя позволил ему «входить в должность» и посещать штаб-квартиру ODNI, чтобы подготовиться к массовым «чисткам» в разведке, о которых сам же попросил.
Эти и ряд других решений поставили республиканцев в тупик и вызвали вопросы насчет нежелательного влияния Трампа на партию. Республиканцы опасаются, что на промежуточных выборах осенью 2026 года избиратели «накажут» их за действия Трампа.