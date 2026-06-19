WSJ: Трамп в своей политике все больше руководствуется инстинктами

В статье говорится, что на 17-м месяце второго срока Трамп все чаще пренебрегает советами помощников, консервативных законодателей и давних соратников и все больше полагается на собственные инстинкты. Согласно WSJ, Трамп регулярно начал говорить союзникам, которые в последние недели давали ему стратегические советы, фразу, ставшую коронной в его первый президентский срок: «Я президент, а вы — нет».