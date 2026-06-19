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Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА

По итогам саммита Евросоюза, прошедшего в Брюсселе, его участники возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотными летательными аппаратами в воздушном и морском пространстве стран сообщества. Данное положение содержится в итоговом заявлении Европейского совета.

Источник: Reuters

В документе осуждаются многочисленные случаи нарушения границ государств ЕС дронами. Как отмечают авторы заявления, Россия несет ответственность за все вытекающие из этого последствия. При этом в тексте отсутствуют упоминания о возможном украинском происхождении морских беспилотников, недавно зафиксированных в европейских водах. Также не уточняется происхождение большинства БПЛА, обнаруженных на территории прибалтийских государств.

За последние полгода участились инциденты с беспилотниками в странах, граничащих с зоной российско-украинского конфликта. Согласно данным МИД России, за три месяца в ЕС произошло 11 подобных случаев. Один из последних инцидентов связан с детонацией морского дрона в порту Констанца в Румынии 5 июня. Украина признала принадлежность данного беспилотника Вооруженным силам Украины. Еще один БПЛА упал в Оргеевском районе Молдавии в ночь на 8 июня. Как заявили в молдавском МИДе, независимо от происхождения дрона, ответственность за этот инцидент лежит на России.

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