Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА

За последние полгода участились инциденты с беспилотниками в странах, граничащих с зоной российско-украинского конфликта. Согласно данным МИД России, за три месяца в ЕС произошло 11 подобных случаев. Один из последних инцидентов связан с детонацией морского дрона в порту Констанца в Румынии 5 июня. Украина признала принадлежность данного беспилотника Вооруженным силам Украины. Еще один БПЛА упал в Оргеевском районе Молдавии в ночь на 8 июня. Как заявили в молдавском МИДе, независимо от происхождения дрона, ответственность за этот инцидент лежит на России.