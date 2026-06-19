G7, по замыслу европейцев, должна опять стать мировым правительством, отстранив G20 и БРИКС.
По мнению немецкого политолога, осенью может пройти серия переговоров по Украине. Рар считает, что финальной точкой может стать саммит G20 во Флориде.
Предположительно осенью мир увидит раунды переговоров, которые могут теоретически завершиться на декабрьском саммите G20 под председательством Трампа во Флориде. Туда уже съедутся все, включая лидеров России и Китая.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к переговорам по Украине, и назвал большой ошибкой попытки говорить с Россией с позиции силы.