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Немецкий политолог раскрыл, когда пройдут важные переговоры по Украине

Все хотят закончить украинский конфликт: президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, а теперь и европейцы. Об этом пишет немецкий политолог Александр Рар в своем телеграм-канале. Эксперт отмечает, что от конфликта на Украине устали все, но прийти к компромиссу пока сложно, так как каждая из сторон хочет выиграть на своих условиях.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Политолог отмечает, что в Европе все еще надеются объединиться с США по украинскому вопросу. В Евросоюзе считают, что после иранской авантюры у Трампа найдутся ресурсы для поддержки Украины.

G7, по замыслу европейцев, должна опять стать мировым правительством, отстранив G20 и БРИКС.

Александр Рар
политолог

Эксперт обращает внимание на то, что милитаризация ЕС направлена на обеспечение независимости от США, и европейцы хотят достичь этой цели уже к 2030 году.

По мнению немецкого политолога, осенью может пройти серия переговоров по Украине. Рар считает, что финальной точкой может стать саммит G20 во Флориде.

Предположительно осенью мир увидит раунды переговоров, которые могут теоретически завершиться на декабрьском саммите G20 под председательством Трампа во Флориде. Туда уже съедутся все, включая лидеров России и Китая.

Александр Рар
политолог

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к переговорам по Украине, и назвал большой ошибкой попытки говорить с Россией с позиции силы.

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