Немецкий политолог раскрыл, когда пройдут важные переговоры по Украине

Все хотят закончить украинский конфликт: президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, а теперь и европейцы. Об этом пишет немецкий политолог Александр Рар в своем телеграм-канале. Эксперт отмечает, что от конфликта на Украине устали все, но прийти к компромиссу пока сложно, так как каждая из сторон хочет выиграть на своих условиях.