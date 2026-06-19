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В Госдуме оценили изменение отношений РФ и Венгрии при Мадьяре

С момента прихода к власти в Венгрии премьер-министра Петера Мадьяра характер связей между Москвой и Будапештом претерпел изменения, однако общий вектор остался дружественным. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Поводом для комментария парламентария стало недавнее заявление помощника президента России Юрия Ушакова. Он ответил на вопрос о возможном телефонном разговоре Владимира Путина с новым главой венгерского правительства. Как пояснил Ушаков, пока такой звонок не запланирован.

«Мы знаем, что венгры поддержали решение о выделении Украине транша в 90 миллиардов евро. И мы, очевидно, будем, учитывая все изменения, действовать в рамках существующей ситуации», — цитирует представителя Кремля «Лента.ру».

Ушаков также подтвердил, что отношения между двумя странами можно охарактеризовать как дружественные. При этом он сделал акцент на том, что и Россия, и Венгрия в первую очередь отстаивают собственные национальные интересы и принимают решения, исходя из них.

Ранее венгерский премьер уже обозначил свою позицию по энергетике. Он отказался от полного прекращения импорта российского газа. Мадьяр подчеркнул: после завершения конфликта на востоке Европы ни одна из сторон не захочет втягиваться в новую холодную войну в энергетической сфере.

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