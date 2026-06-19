В Госдуме оценили изменение отношений РФ и Венгрии при Мадьяре

Поводом для комментария парламентария стало недавнее заявление помощника президента России Юрия Ушакова. Он ответил на вопрос о возможном телефонном разговоре Владимира Путина с новым главой венгерского правительства. Как пояснил Ушаков, пока такой звонок не запланирован.
Ушаков также подтвердил, что отношения между двумя странами можно охарактеризовать как дружественные. При этом он сделал акцент на том, что и Россия, и Венгрия в первую очередь отстаивают собственные национальные интересы и принимают решения, исходя из них.
Ранее венгерский премьер уже обозначил свою позицию по энергетике. Он отказался от полного прекращения импорта российского газа. Мадьяр подчеркнул: после завершения конфликта на востоке Европы ни одна из сторон не захочет втягиваться в новую холодную войну в энергетической сфере.