Полковник Ходаренок: НАТО всерьез приступает к подготовке к войне с Россией

НАТО ждет крупнейшая трансформация и начало новой эпохи в истории альянса, объявил генсек организации Марк Рютте. Что стоит за этим высказыванием, какие изменения ждут НАТО и при чем тут Россия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Зачем нужно НАТО 3.0.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о масштабных изменениях в альянсе. По его словам, объединение «проходит через колоссальную, возможно, самую большую трансформацию в своей истории».
«Мы должны построить НАТО 3.0», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-членов.
Есть все основания полагать, что до Рютте был доведен план — или его основные пункты — модернизации Североатлантического альянса, ~разработанный как раз в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа и под его личным руководством~.
У главы Белого дома уже давно чесались руки подвергнуть НАТО серьезным реформам, но последней каплей стали события внутри альянса, связанные с войной с Ираном.
Тогда одни государства — участники НАТО проигнорировал призывы Трампа оказать помощь Вашингтону, другие — выступили со своим мнением, отличным от мнения президента США, третьи — закрыли свое воздушное пространство для пролета американских самолетов, а четвертые — отказали ВМС США в использовании своих военно-морских баз и портов и пр. Иными словами, во весь рост встал вопрос: а НАТО после всего этого вообще представляет собой военный блок? Или же это абсолютно аморфное образование, не способное к конкретным действиям любого характера?
Поэтому для доведения альянса до состояния немедленной готовности под руководством США (и никак иначе) вступить в войну на европейском театре военных действий и прозвучал призыв к построению НАТО 3.0.
До Рютте, скорее всего, доведели конкретный план, как это будет происходить по срокам и этапам. А европейским государствам НАТО — и лично генсеку, который наверняка слушал министра обороны США, стоя по стойке «смирно», — в этих трансформациях отведена роль отнюдь не лидеров и инициаторов изменений, а только исполнителей воли и планов Дональда Трампа.
Что будут менять?
Суть изменений, по всей видимости, будет заключаться в следующем. Для начала в НАТО будет восстановлена и укреплена вертикаль исполнительной власти или единоначалие — последнее слово в любом случае останется за США. Скорее всего, в альянсе будет пересмотрен принцип принятия решений на основе консенсуса: ряд стран может получить право решающего голоса, а некоторым государствам предоставят только голос совещательный. И в самом деле — ведь это же полная ерунда, когда какая-нибудь прибалтийская страна, вооруженные силы которой могут при отправке на войну застрять в лифте, сегодня может заблокировать или оспорить решение Белого дома.
Вооруженным силам большинства европейских государств НАТО предстоит на основе указаний из США резко увеличить свой боевой и численный состав, отказаться от контрактного принципа комплектования национальных армий и перейти к призыву.
Те игрушечные армии, которыми располагают сегодня большинство стран альянса, пригодны разве что для избиения стран третьего мира, но никак не для продолжительной войны высокой интенсивности с высокотехнологичным и многочисленным противником — о чем Хегсет недвусмысленно заявил Рютте.
Никуда не годятся и мобилизационные резервы, а также созданные запасы материальных средств, которые имеются в европейских армиях — а если точнее, то и не имеются вовсе. Противовоздушная и противоракетная обороны в Европе не соответствуют требованиям современной войны. Существенные претензии есть и к оперативному оборудованию предстоящего театра военных действий.
Скорее всего, все это и было высказано Рютте с выводом — Европа не готова к войне с противником, обладающим примерно равными боевыми и оперативными возможностями.
Для России же главный вывод заключается в следующем. Как известно, военные блоки создаются и модернизируются с единственной целью — немедленно вступить в войну. Если НАТО ждет масштабная модернизация и подготовка к войне XXI века, то ответ на вопрос, с кем именно будет это вооруженное противоборство, очевиден без каких-либо подсказок.
~НАТО всерьез приступает к подготовке к войне с Россией~, и отечественная общенациональная задача в этом случае — поддерживать вооруженные силы страны на таком уровне боеспособности и боевой готовности, чтобы подобные идеи не возникали у вероятных противников даже на уровне замыслов.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),