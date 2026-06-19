Полковник Ходаренок: НАТО всерьез приступает к подготовке к войне с Россией

Суть изменений, по всей видимости, будет заключаться в следующем. Для начала в НАТО будет восстановлена и укреплена вертикаль исполнительной власти или единоначалие — последнее слово в любом случае останется за США. Скорее всего, в альянсе будет пересмотрен принцип принятия решений на основе консенсуса: ряд стран может получить право решающего голоса, а некоторым государствам предоставят только голос совещательный. И в самом деле — ведь это же полная ерунда, когда какая-нибудь прибалтийская страна, вооруженные силы которой могут при отправке на войну застрять в лифте, сегодня может заблокировать или оспорить решение Белого дома.