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США могут усилить военное присутствие на базах в Италии

США, по данным итальянской газеты la Repubblica, могут нарастить военное присутствие на своих базах в Италии. Как сообщает издание со ссылкой на источники, в первую очередь рассматривается военная база «Сигонелла», расположенная на острове Сицилия.

Источник: U.S. Army

Собеседники газеты утверждают, что подобное решение может быть принято Вашингтоном в рамках реорганизации американских войск на европейском континенте. Отмечается, что в ряде стран численность американских военнослужащих может быть сокращена, либо они будут переведены на другие объекты в Европе. Среди вероятных направлений передислокации называются Польша и Италия.

Как уточняет la Repubblica, речь идет о возможном перемещении американских военных на авиабазу НАТО «Сигонелла» на Сицилии, а также на морскую базу «Аугуста», которая используется в качестве логистического узла для флота.

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