США могут усилить военное присутствие на базах в Италии

Собеседники газеты утверждают, что подобное решение может быть принято Вашингтоном в рамках реорганизации американских войск на европейском континенте. Отмечается, что в ряде стран численность американских военнослужащих может быть сокращена, либо они будут переведены на другие объекты в Европе. Среди вероятных направлений передислокации называются Польша и Италия.
Как уточняет la Repubblica, речь идет о возможном перемещении американских военных на авиабазу НАТО «Сигонелла» на Сицилии, а также на морскую базу «Аугуста», которая используется в качестве логистического узла для флота.