США могут усилить военное присутствие на базах в Италии

Собеседники газеты утверждают, что подобное решение может быть принято Вашингтоном в рамках реорганизации американских войск на европейском континенте. Отмечается, что в ряде стран численность американских военнослужащих может быть сокращена, либо они будут переведены на другие объекты в Европе. Среди вероятных направлений передислокации называются Польша и Италия.