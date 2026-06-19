France 24: глава МИД Италии отменил визит в США из-за слов Трампа о Мелони

Поводом для публичной перепалки двух лидеров стали комментарии Трампа после саммита G7 во Франции. Он сказал, что Мелони «очень сильно хотела» сфотографироваться с ним на саммите G7 и «умоляла» его об этом. Он же не хотел с ней не только фотографироваться, но и разговаривать, однако пошел ей навстречу, потому что ему было «жаль ее».