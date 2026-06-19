France 24: глава МИД Италии отменил визит в США из-за слов Трампа о Мелони

«Серьезные и оскорбительные слова Трампа [в адрес Мелони]… оскорбляют всю Италию… Никому не позволено оскорблять Италию так, как это сделали США», — сказал Таяни, объявив об отмене визита в США, который должен был состояться
Некоторые вещи заслуживают немедленного реагирования. Заявления Трампа полностью выдуманы. Я, честно говоря, потрясена. Я не понимаю, почему президент США ведет себя подобным образом по отношению к своим союзникам… это происходит не в первый раз.
По словам Мелони, она «сожалеет о том, что Трамп не проявляет такой же решительности по отношению к противникам Запада и США, а ведет себя с ними “уступчиво”». Она призвала Трампа запомнить одну вещь: «Ни Италия, ни я никогда не умоляем».
Поводом для публичной перепалки двух лидеров стали комментарии Трампа после саммита G7 во Франции. Он сказал, что Мелони «очень сильно хотела» сфотографироваться с ним на саммите G7 и «умоляла» его об этом. Он же не хотел с ней не только фотографироваться, но и разговаривать, однако пошел ей навстречу, потому что ему было «жаль ее».
Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так хотела сфотографироваться со мной. Я бы даже не стал этого делать, но мне было так жаль ее!
Трамп также предположил, что Мелони была «счастлива» после того, что он пообщался с ней.
France 24 напоминает, что под конец саммита G7 в среду Мелони рассказала об «очень позитивной атмосфере» и «отсутствии трений» между Трампом и другими присутствовавшими мировыми лидерами. Долгое время Мелони считалась «связующим звеном» между Европой и администрацией Трампа, но во время войны на Ближнем Востоке ее отношения с Трампом резко ухудшились.