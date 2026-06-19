«~Сегодняшняя линия фронта не отвечает всем требованиям Конституции Российской Федерации.~ Украинские националисты сегодня занимают часть территории России: это часть Донецкой республики и часть Запорожской, Херсонской областей. В соответствии с референдумом и с Конституцией, эти территории относятся к территории Российской Федерации. По Конституции мы не имеем права решать вопрос так, чтобы часть нашей земли была отдана или передана кому-то. Поэтому все, что решают США и Украина, — это их внутренние разборки, не относящиеся к целям и задачам СВО», — приводит его слова НСН.