FT: в ЕС хотят, чтобы переговоры с Россией вела «евротройка»

«Так называемые страны Евротройки — Франция, Германия и Великобритания — также стремились установить канал связи с Москвой, при этом некоторые страны ЕС выступают за то, чтобы эта триада представляла интересы континента», — указывается в публикации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин неоднократно отмечал готовность РФ к диалогу с европейскими странами. При этом, как уточнил Песков, европейцы ошибочно полагают, что разговор с Россией возможен с позиции силы.