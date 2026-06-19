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FT: в ЕС хотят, чтобы переговоры с Россией вела «евротройка»

Некоторые государства, входящие в Европейский союз, предлагают, чтобы переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине вели Франция, Германия и Великобритания. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники среди дипломатов.

Источник: Reuters

«Так называемые страны Евротройки — Франция, Германия и Великобритания — также стремились установить канал связи с Москвой, при этом некоторые страны ЕС выступают за то, чтобы эта триада представляла интересы континента», — указывается в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин неоднократно отмечал готовность РФ к диалогу с европейскими странами. При этом, как уточнил Песков, европейцы ошибочно полагают, что разговор с Россией возможен с позиции силы.

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