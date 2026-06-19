Визит главы МИД Италии в США отменен из-за интервью Трампа

«Обидные высказывания президента Трампа о председателе Совета министров Мелони — это оскорбление для всей Италии. По этой причине я решил отменить визит в США, запланированный на
Сама Мелони также жестко ответила на комментарии президента США. «На некоторые вещи нужно реагировать немедленно. Заявления Дональда Трампа — это полный вымысел», — подчеркнула она.
Глава итальянского правительства добавила, что озадачена поведением Дональда Трампа. Она отметила, что это не первый случай, когда он так обходится с союзниками. По ее словам, жаль, что президент США проявляет меньше жесткости в общении с врагами Запада и врагами Америки и в диалоге с противниками ведет себя гораздо более благодушно.
«И нужно запомнить: ни я, ни Италия никогда никого ни о чем не умоляем», — добавила Мелони.
Ранее Трамп дал интервью итальянскому телеканалу La7. В нем он заявил, что на недавнем саммите G7 во Франции Джорджа Мелони якобы очень настойчиво просила его о совместном фото. Это, по словам Трампа, вызвало у него жалость. Он выразил уверенность, что итальянский премьер осталась довольна разговором с ним, хотя он не был обязан с ней общаться.
В ходе того же интервью Трамп вновь подверг критике европейских лидеров. Он раскритиковал их подходы к энергетической политике и вопросам иммиграции.