Визит главы МИД Италии в США отменен из-за интервью Трампа

Глава итальянского правительства добавила, что озадачена поведением Дональда Трампа. Она отметила, что это не первый случай, когда он так обходится с союзниками. По ее словам, жаль, что президент США проявляет меньше жесткости в общении с врагами Запада и врагами Америки и в диалоге с противниками ведет себя гораздо более благодушно.