Лавров подтвердил готовность России к диалогу с США по Украине

«Президент Трамп сейчас сказал, что он готов опять вернуться к своим усилиям по содействию в урегулировании украинского кризиса. Мы к этому готовы», — подчеркнул Лавров.
Министр также отметил, что Россия сохраняет «позицию, приверженность тем путям урегулирования, которые американская сторона предложила на саммите в Анкоридже».
Кроме того, Лавров отметил позицию новой администрации США в отношении диалога с Москвой. По его словам, в Кремле ценят, что команда Дональда Трампа после возвращения в Белый дом ни разу не заявляла об отказе от диалога.