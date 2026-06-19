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Лавров подтвердил готовность России к диалогу с США по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к возвращению Вашингтона к процессу урегулирования украинского кризиса. Об этом он рассказал на пресс-конференции 19 июня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Президент Трамп сейчас сказал, что он готов опять вернуться к своим усилиям по содействию в урегулировании украинского кризиса. Мы к этому готовы», — подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что Россия сохраняет «позицию, приверженность тем путям урегулирования, которые американская сторона предложила на саммите в Анкоридже».

Кроме того, Лавров отметил позицию новой администрации США в отношении диалога с Москвой. По его словам, в Кремле ценят, что команда Дональда Трампа после возвращения в Белый дом ни разу не заявляла об отказе от диалога.

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