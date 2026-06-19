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В Башкирии усилят защиту заводов и производств

Вопросы усиления систем активной и пассивной защиты инфраструктурных и промышленных объектов обсудили 19 июня на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба Башкирии под руководством Радия Хабирова.

Источник: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

«Мы видим, как другие регионы страны подвергаются массированным атакам БПЛА. Это наглядно показывает характер угрозы, и требует от нас незамедлительных и решительных действий. Важно обсудить, что ещё необходимо предпринять, чтобы обеспечить надёжную защиту», — заявил Глава республики.

В ходе совещания руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов и представители крупных предприятий региона рассмотрели дополнительные меры повышения безопасности жителей и производств, а также обсудили порядок действий при возникновении угроз и меры по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

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