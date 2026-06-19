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Axios: Трамп заявил, что Израиль был бы уничтожен, если бы не он

Президент США Дональд Трамп в пятницу в интервью американскому изданию Axios заявил, что Израиль был бы «выпотрошен» без его вмешательства, и заверил, что может повлиять на военные действия Израиля в Ливане.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В интервью Трамп отстаивал свою роль в конфликте на Ближнем Востоке и утверждал, что поддержка США имела решающее значение для выживания Израиля.

Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы уничтожен.

Дональд Трамп
президент США

Отвечая на вопрос о своих отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп охарактеризовал их как прочные, но предположил, что ему следует обуздать своего израильского коллегу.

Наши отношения хорошие. Но мы должны поддерживать у него [Нетаньяху ]трезвость мышления.

Дональд Трамп
президент США

На вопрос о том, могут ли США помешать Израилю совершать дальнейшие нападения на Ливан, Трамп ответил положительно, заверив, что «они [израильтяне] очень уважают меня и делают то, что я им говорю».

Высказывания Трампа прозвучали на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, после очередных ударов Израиля по Ливану, несмотря на рамочное соглашение, подписанное на этой неделе Вашингтоном и Тегераном.

Израиль в пятницу сообщил, что нанес удары «по более чем 80 объектам» «Хезболлы» в Ливане. Эти атаки поставили под сомнение выполнение условий меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и механизмах обеспечения соблюдения режима прекращения огня.

Иран в пятницу предупредил, что продолжение израильских атак в Ливане подорвет рамочное соглашение, а конфликт не будет считаться полностью завершенным, пока израильские войска остаются на территории, оккупированной ими в Ливане.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что израильские войска останутся на юге Ливана и продолжат «решительно реагировать» на нападения «Хезболлы». «Израиль будет оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты общин на севере», — сказал он.

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