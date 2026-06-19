Axios: Трамп заявил, что Израиль был бы уничтожен, если бы не он

Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы уничтожен.
Отвечая на вопрос о своих отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп охарактеризовал их как прочные, но предположил, что ему следует обуздать своего израильского коллегу.
Наши отношения хорошие. Но мы должны поддерживать у него [Нетаньяху ]трезвость мышления.
На вопрос о том, могут ли США помешать Израилю совершать дальнейшие нападения на Ливан, Трамп ответил положительно, заверив, что «они [израильтяне] очень уважают меня и делают то, что я им говорю».
Высказывания Трампа прозвучали на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, после очередных ударов Израиля по Ливану, несмотря на рамочное соглашение, подписанное на этой неделе Вашингтоном и Тегераном.
Израиль в пятницу сообщил, что нанес удары «по более чем 80 объектам» «Хезболлы» в Ливане. Эти атаки поставили под сомнение выполнение условий меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и механизмах обеспечения соблюдения режима прекращения огня.
Иран в пятницу предупредил, что продолжение израильских атак в Ливане подорвет рамочное соглашение, а конфликт не будет считаться полностью завершенным, пока израильские войска остаются на территории, оккупированной ими в Ливане.
Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что израильские войска останутся на юге Ливана и продолжат «решительно реагировать» на нападения «Хезболлы». «Израиль будет оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты общин на севере», — сказал он.