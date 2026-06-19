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Постпред Назарук: Беларусь не запугать терактом в Брянской области

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь имеет силы и средства для отпора на атаку дронов ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области России, заявил постоянный представитель республики при СНГ Игорь Назарук.

Источник: Sputnik.by

«Республика Беларусь этим терактом не запугается, нас не втянут в какие-то военные действия, но на решительный отпор — у нас есть и силы, и средства, и возможности», — заявил Назарук в ходе внеочередного заседания Совета постпредов стран СНГ по вопросу об акте терроризма украинской стороны против мирных граждан Беларуси.

По его словам, Минск в такой ситуации будет действовать спокойно, но жестко и в интересах мира в Евразии.

При этом он подчеркнул, что Беларусь после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области оставляет за собой право предпринимать действия в отношении Украины для защиты жизни своих граждан.

«Мы (Беларусь — Sputnik) будем осуществлять все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан. И при этом мы оставляем за собой право предпринимать соответствующие действия в отношении украинской стороны», — заявил Назарук.

ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали.

В минувший четверг в белорусский МИД был вызван временный поверенный Украины Иван Новицкий, которому была вручена нота протеста.

«До сведения украинской стороны было доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, еще шесть граждан, в том числе пятеро детей, получили ранения, некоторые из которых носят тяжелый характер», — заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

Он также отметил, что Минск будет добиваться международной оценки атаки беспилотника ВСУ на автобус из Беларуси.

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