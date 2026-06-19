Постпред Назарук: Беларусь не запугать терактом в Брянской области

«Республика Беларусь этим терактом не запугается, нас не втянут в какие-то военные действия, но на решительный отпор — у нас есть и силы, и средства, и возможности», — заявил Назарук в ходе внеочередного заседания Совета постпредов стран СНГ по вопросу об акте терроризма украинской стороны против мирных граждан Беларуси.